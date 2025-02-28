Шаронов о словах Лисина про слежку за «Спартаком»: «Квадрокоптер я использую исключительно для своих тренировок. Не знаю, откуда у него склонность к сочинительству на мой счет»
Роман Шаронов ответил на слова Антона Лисина о шпионаже.
В интервью Спортсу’‘ бывший пресс-аташе «Спартака» рассказал, как в 2019 году на тренировку команды перед матчем с «Рубином» прилетел дрон. Встреча закончилась со счетом 0:0. После игры Доменико Тедеско сказал на тот момент тренеру «Рубина» Роману Шаронову: «Good spy» («Хороший шпион» – Спортс’’).
«Не знаю кто такой господин Лисин, и откуда у него склонность к сочинительству на мой счет … 🤔, но квадрокоптер я использую исключительно для съемки своих тренировок….🤘🏻» – написал Шаронов в своем телеграм-канале.
«На тренировку Тедеско прилетел шпионский дрон». Каково работать в «Спартаке»?
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Романа Шаронова
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