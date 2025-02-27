Антон Лисин: «У букмекеров многое построено на принципе ядерной кнопки. Они четко осознают, что нельзя перебивать друг друга баблом»
Экс-руководитель PR компании Winline и бывший пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин рассказал о коммуникации спортсменов и блогеров с букмекерами.
– Сложно вести переговоры, когда блогеры или спортсмены знают, что у вас много денег?
– Нет, потому что есть рынок. Условно – ты мне даешь столько-то просмотров, а я тебе за них столько-то денег. И границы сразу проявляются. Важно правильно эти границы оценить.
Вообще, у букмекеров многое построено на принципе ядерной кнопки. Все же понимают, что ни в коем случае нельзя начинать ядерную войну. Так и букмекеры четко осознают, что нельзя перебивать друг друга баблом. Взлетят цены, от этого проиграют все.
Как только это начнется, все рухнет. Поэтому букмекеры и не ругаются друг с другом – это уничтожит рынок, – сказал Лисин в интервью Спортсу’’.
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