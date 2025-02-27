Антон Лисин: «Путин поручил правительству снизить цены на авиационное топливо. Я предложил «Авианове» прокомод PUTIN с посылом, что мы теперь сможем снизить цены на билеты на 10%. Это хорошо работало»

Антон Лисин рассказал об акции, устроенной после поручения Владимира Путина.

– Помнишь, была такая авиакомпания «Авианова»? Первый российский лоукостер, он еще дико раздражал «Аэрофлот», «Трансаэро» и S7. Они пытались всячески «Авианову» прижать. А мы радостью работали и отрывались по рок-н-рольному.

– Например?

– Еду в машине, по радио говорят: «Владимир Путин поручил правительству снизить цены на авиационное топливо, потому что отрасль не выдерживает».

Я прямо из пробки звоню в маркетинг «Авиановы» и говорю: «А давайте сделаем прокомод PUTIN и выпустим про это пресс-релиз. Посыл такой: президент потребовал снизить стоимость топлива, а мы теперь сможем снизить цены на билеты. И в течение недели можно будет купить билеты на 10% дешевле».

В «Авианове» оживились: «Да, конечно, давайте!» В итоге быстро реализовали, промокод хорошо работал, про наш кейс потом написали везде, на конференции звали, – сказал в интервью Спортсу’’ Лисин, бывший пресс-атташе «Спартака », работавший в оргкомитете ЧМ-2018.

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