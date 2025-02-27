Себальос пропустит около 2 месяцев из-за травмы мышцы бедра
Дани Себальос выбыл на длительный срок из-за травмы.
Полузащитник «Реала» травмировался в матче Кубка Испании против «Реал Сосьедад» (1:0) после столкновения с Такефусой Кубо и был заменен на 89-й минуте.
По результатам обследования у Себальоса диагностирована травма полуперепончатой мышцы бедра, затрагивающая сухожилие левой ноги.
Журналистка Аранча Родригес сообщает, что испанец пропустит около двух месяцев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости