Себальос пропустит около 2 месяцев из-за травмы мышцы бедра

Дани Себальос выбыл на длительный срок из-за травмы.

Полузащитник «Реала» травмировался в матче Кубка Испании против «Реал Сосьедад » (1:0) после столкновения с Такефусой Кубо и был заменен на 89-й минуте.

По результатам обследования у Себальоса диагностирована травма полуперепончатой мышцы бедра, затрагивающая сухожилие левой ноги.

Журналистка Аранча Родригес сообщает , что испанец пропустит около двух месяцев.