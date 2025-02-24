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  • Лукман после дубля не ответил на вопрос о конфликте с Гасперини. Форвард «Аталанты» помолчал, пожал плечами и спросил журналиста: «Мы закончили?»
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Лукман после дубля не ответил на вопрос о конфликте с Гасперини. Форвард «Аталанты» помолчал, пожал плечами и спросил журналиста: «Мы закончили?»

Адемола Лукман странно отреагировал на вопрос про ссору с Джан Пьеро Гасперини.

18 февраля «Аталанта» проиграла «Брюгге» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (1:3, 2:5 по сумме двух игр) и вылетела из турнира. На 61-й минуте Лукман, забивший до этого с игры, не реализовал 11-метровый удар. После матча главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини заявил: «Лукман – один из худших пенальтистов, что я видел». Футболист ответил: «Это ранит и вызывает ощущение глубокого неуважения. В «Аталанте» я столкнулся со многими трудностями».

Сообщалось, что боссы «Аталанты» постараются уладить конфликт между Гасперини и Лукманом, форвард хочет уйти из клуба с прошлого года. Гасперини позже заявил про Лукмана: «Он обиделся, но я не хотел его обидеть. Он мог дать пробить пенальти де Кетеларе – это был бы щедрый жест».

В воскресенье «Аталанта» в гостях разгромила «Эмполи» (5:0) в 26-м туре Серии А. Нигерийский форвард забил на 43-й и 55-й минутах.

После игры в эфире Sky Sport Italia Лукмана спросили о том, остался ли в прошлом их конфликт с Гасперини. Адемола не ответил, пожал плечами и, помолчав, через несколько мгновений спросил журналиста: «Мы закончили?» На этом флэш-интервью завершилось.

«Один из худших пенальтистов, которых я видел». Гасперини наехал на Лукмана за промах – а он обиделся

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Calciomercato
logoАдемола Лукман
logoЭмполи
logoДжан Пьеро Гасперини
logoАталанта
logoсерия А Италия
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