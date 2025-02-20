Ван Дейк о 2:2 с «Виллой»: «Разочарован, у «Ливерпуля» были шансы выиграть, но соперник усложнил задачу. Мы перепробовали все, но этого было недостаточно. Теперь сосредоточимся на «Сити»

Вирджил ван Дейк высказался о ничьей с «Астон Виллой».

«Ливерпуль » и бирмингемский клуб сыграли вничью (2:2) в АПЛ .

«Немного разочарован, но мы боремся. У нас были шансы выиграть игру, мы немного рискнули в конце, поэтому игра стала более открытой. Мы забираем очко, двигаемся дальше и сосредоточимся на важном матче в выходные.

Во владении мячом мы действовали довольно хорошо, создали хорошие шансы забить второй гол. Обидно пропустить со стандарта. Мы перепробовали все, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно для трех очков. Мы должны были забить 3-й гол, но надо отдать должное «Астон Вилле », они очень усложнили задачу.

Мы знаем, что в эти выходные нас снова ждет очень сложная игра, затем мы сыграем с «Ньюкаслом ».

Теперь мы сосредоточимся на «Манчестер Сити ». Сделаем все, что в ваших силах, чтобы выиграть матчи, в воскресенье мы снова будем сосредоточены на этом», – сказал капитан «Ливерпуля» в интервью TNT Sports.