Ван Дейк о 2:2 с «Виллой»: «Разочарован, у «Ливерпуля» были шансы выиграть, но соперник усложнил задачу. Мы перепробовали все, но этого было недостаточно. Теперь сосредоточимся на «Сити»
«Ливерпуль» и бирмингемский клуб сыграли вничью (2:2) в АПЛ.
«Немного разочарован, но мы боремся. У нас были шансы выиграть игру, мы немного рискнули в конце, поэтому игра стала более открытой. Мы забираем очко, двигаемся дальше и сосредоточимся на важном матче в выходные.
Во владении мячом мы действовали довольно хорошо, создали хорошие шансы забить второй гол. Обидно пропустить со стандарта. Мы перепробовали все, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно для трех очков. Мы должны были забить 3-й гол, но надо отдать должное «Астон Вилле», они очень усложнили задачу.
Мы знаем, что в эти выходные нас снова ждет очень сложная игра, затем мы сыграем с «Ньюкаслом».
Теперь мы сосредоточимся на «Манчестер Сити». Сделаем все, что в ваших силах, чтобы выиграть матчи, в воскресенье мы снова будем сосредоточены на этом», – сказал капитан «Ливерпуля» в интервью TNT Sports.
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