Игроки «Химок» недовольны ситуацией с невыплатой зарплат, легионеры не исключают ухода зимой. Артига и Мехия могут обратиться в ФИФА («Матч ТВ»)

Тренер «Химок» может обратиться в ФИФА из-за ситуации с зарплатами в клубе.

Ранее стало известно , что игроки подмосковного клуба могут бойкотировать товарищеский матч на сборах из-за невыплаты зарплат за ноябрь и декабрь.

По информации «Матч ТВ», ряд легионеров «Химок» очень недовольны ситуацией с многомесячной невыплатой зарплаты и не исключают своего ухода из клуба в зимнее трансферное окно, а главный тренер Франк Артига и полузащитник Роберт Мехия планируют написать заявление в ФИФА.

«В команде все недовольны из‑за ситуации с долгами, в последний раз деньги перечислялись за первую половину ноября. С тех пор футболисты слышат только обещания, что задолженность будет закрыта.

Некоторые иностранцы могут покинуть «Химки» зимой, предложения есть, сидеть без денег в их планы не входит. К примеру, Мехия и Артига из‑за долгов планируют написать заявления в ФИФА.

При этом в команде рассчитывают, что обозначившаяся в публичном поле проблема позволит в скором времени закрыть вопрос долгов», – сообщил источник.

Напомним, в декабре инвестор «Химок» Туфан Садыгов был задержан, в его компаниях прошли обыски – впоследствии связанный с клубом бизнесмен был отправлен под домашний арест. Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере. 23 января предпринимателя освободили под залог.