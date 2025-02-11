Газизов об Абакаре Гаджиеве: «Звонков от европейских клубов не было, но у меня есть конкретные сведения, что он и правда на карандаше»
Шамиль Газизов подтвердил, что Абакар Гаджиев интересен клубам из Европы.
В текущем сезоне Мир РПЛ 21-летний хавбек провел 17 матчей и забил 1 гол.
– Вы не стали опровергать интерес «Наполи» к Гаджиеву. Какова вероятность трансфера летом?
– Когда будет что-то близкое к переговорам, тогда я смогу говорить на эту тему. Сейчас такого нет. По Гаджиеву не было никаких звонков от европейских клубов.
Но у меня есть конкретные сведения, что футболист и правда находится на карандаше некоторых клубов из-за рубежа, в том числе из лиг Европы. Но предложений на сегодняшний день к нам не поступало, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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