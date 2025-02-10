Мусаев про 2:1 с ЦСКА: «Cоперник был лучше в 1-м тайме, «Краснодар» шел в неподготовленный прессинг. Когда что-то не получается, важно не расклеиться и стараться выиграть, что мы и сделали»
Мурад Мусаев удовлетворен победой над ЦСКА (2:1) в Winline Зимнем кубке РПЛ.
«В первом тайме соперник был лучше нас. Мы действовали не совсем верно, были растянуты, шли в неподготовленный прессинг. Соперник пользовался пространством, у них быстрые игроки, быстрые нападающие.
Понравилась наша реакция в перерыве. Мы немного изменили свои тактические действия. Игра выравнялась. Понравилось, что смогли забить два мяча и выиграть.
Такие матчи будут в сезоне, когда что-то не получается, важно не расклеиться и стараться выиграть, что мы сегодня и сделали», – сказал главный тренер «Краснодара».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Краснодара»
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