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Моцарт о стажировке у Станковича: «Я бы лучше приехал в «Спартак» или в другой российский клуб как главный тренер. 11 лет как тренирую в Бразилии»

Моцарт заявил, что хотел бы тренировать «Спартак».

Экс-игрок красно-белых сейчас возглавляет бразильскую «Куритибу».

– По слова Шавло, после вашего ухода «в «Спартаке» не осталось мужика, который держал бы всех остальных».

– Ха-ха! Рад, что оставил о себе такие воспоминания. Я себя ассоциирую именно со «Спартаком». И еще с «Реджиной».

В прошлом году меня звали на юбилей стадиона в Тушино. Но в самом разгаре был чемпионат Серии Б – я никак не мог вырваться. А так с удовольствием бы поучаствовал в спартаковском празднике. Очень тепло отношусь к клубу. Возможно, однажды вернусь туда в качестве тренера. Последние годы готовлюсь к этому!

– Уже был интерес со стороны российских клубов?

– Пока нет. Но, может, в будущем на меня обратят внимание.

– Если бы не русский язык – поехали бы на стажировку в «Спартак» к Деяну Станковичу?

– Сейчас уже нет смысла, я 11 лет как тренирую в Бразилии. Я бы лучше приехал в «Спартак» – или, как вариант, в другой российский клуб – как главный тренер, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoМоцарт
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