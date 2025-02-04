Энцо Мареска: «Я относился несправедливо к Нкунку, возможно – он заслуживает большего. Надеюсь, сейчас он больше поможет «Челси»

Энцо Мареска заявил, что несправедливо относился к Кристоферу Нкунку.

Вингер «Челси» остался в команде после зимнего трансферного окна, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

«Кристофер показывает себя очень хорошо с первого дня, проявляет большой профессионализм.

Возможно, в некоторых моментах я относился к нему несправедливо, потому что, вероятно, он заслуживает нечто большего.

Надеюсь, сейчас он сможет больше нам помочь», – сказал главный тренер «Челси » Энцо Мареска .

В этом сезоне Нкунку сыграл 20 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 1 передачу, проводя на поле в среднем 22 минуты.