Энцо Мареска: «Я относился несправедливо к Нкунку, возможно – он заслуживает большего. Надеюсь, сейчас он больше поможет «Челси»
Энцо Мареска заявил, что несправедливо относился к Кристоферу Нкунку.
Вингер «Челси» остался в команде после зимнего трансферного окна, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».
«Кристофер показывает себя очень хорошо с первого дня, проявляет большой профессионализм.
Возможно, в некоторых моментах я относился к нему несправедливо, потому что, вероятно, он заслуживает нечто большего.
Надеюсь, сейчас он сможет больше нам помочь», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
В этом сезоне Нкунку сыграл 20 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 1 передачу, проводя на поле в среднем 22 минуты.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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