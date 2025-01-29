  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Байер» ведет переговоры с Фергюсоном. Клуб лидирует в борьбе за форварда «Брайтона» (Марк Макадам)
8

«Байер» ведет переговоры с Фергюсоном. Клуб лидирует в борьбе за форварда «Брайтона» (Марк Макадам)

Эван Фергюсон может перейти в «Байер».

По информации журналиста Марка Макадама, представители форварда «Брайтона» в настоящее время ведут переговоры с клубом из Леверкузена.

Ряд клубов АПЛ попросили держать их в курсе относительно доступности игрока в это трансферное окно. Однако «Байер» лидирует в гонке за подписание футболиста.

Действующий контракт нападающего с «Брайтоном» рассчитан до 2029 года.

В этом сезоне АПЛ Фергюсон провел 12 матчей, забив 1 гол. С полной статистикой 20-летнего ирландца можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Марка Макадама
возможные трансферы
logoЭван Фергюсон
logoБрайтон
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБайер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Миенти Абена: «Адаптация в «Спартаке» завершена меньше, чем на 50%. Я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили»
37 минут назад
Ван дер Сар об Онана: «Ему нужно доверять, он прибавит. Андре может стать вратарем «МЮ» на долгое время»
211 минут назад
Анчелотти о Родриго и Саудовской Аравии: «Находящиеся в «Реале» счастливы и хотят остаться. Они имеют право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж»
123 минуты назад
Чернов о Луисе Энрике: «Не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут»
226 минут назад
«Аль-Хилаль» предлагал «Реалу» 300 млн евро за Родриго, а игроку – 140 млн евро зарплаты. Бразилец отказался (Эду Агирре)
1136 минут назад
«Почему я должен бояться «Зенита»? «Краснодар» не сильный? Я играю на высоком уровне». Кордоба о трансферах петербуржцев
1245 минут назад
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. «Фенербахче», «Аякс», «Рома», «Сосьедад» и ПАОК узнают соперников. Начало – в 15:00
47 минут назад
«Аль-Наср» Роналду хотел подписать Леау за 70-85 млн евро. «Милан» отказал в переговорах
1254 минуты назад
Криштиану Роналду: «Я ненавидел проигрывать и плакал от ярости с детства. Даже соседи называли меня плаксой. Я не идеален, но мало-помалу стал лучше»
45сегодня, 09:10
Агент Николсона заявил, что Шамар останется в «Спартаке»: «C большим уважением относимся к клубу и Станковичу»
25сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Криштиану Роналду: «Иногда я преувеличиваю, но не собираюсь меняться. Дети упрекают меня за это. Отвечаю: «Папа такой, и все»
36 минут назад
«В «Сосьедаде» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше». Журналист Кастро о Захаряне
520 минут назад
Товарищеские матчи. «Химки» забили 6 голов «Черноморцу», «Рубин» сыграет с «Торпедо», «Ахмат» – с «Септември»
21 минуту назад
«Арсенал» не отпустил Тирни в «Селтик» зимой. Защитник вернется в Шотландию летом
230 минут назад
«Байер» арендовал Эрмосо у «Ромы» до конца этого сезона. Защитник провел 8 матчей в Серии А
37 минут назад
Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сербский народ проголосовал бы за возвращение России, против санкций. Сербы всегда поддерживают российскую сторону»
254 минуты назад
«Ахмат» отдал Кардосо в аренду «Хэнаню» до конца года. Бразильца подписали летом
1сегодня, 09:12
«Ювентус» предлагает 25+2 млн евро за выкуп Данзо. «Ланс» пока не дал согласия на аренду защитника
8сегодня, 09:04
Радимов о «Спартаке» в РПЛ: «Если хотят бороться за первое место – надо думать об усилениях. Этих футболистов хватит, чтобы бороться за тройку»
1сегодня, 08:54
Аморим об ЛЕ: «МЮ» должен бороться за трофеи. Важно иметь время на тренировки, наладить связь. Так я лучше понимаю игроков, а они могут доказать, что способны победить кого угодно»
3сегодня, 08:43
Рекомендуем