«Байер» ведет переговоры с Фергюсоном. Клуб лидирует в борьбе за форварда «Брайтона» (Марк Макадам)

Эван Фергюсон может перейти в «Байер».

По информации журналиста Марка Макадама, представители форварда «Брайтона » в настоящее время ведут переговоры с клубом из Леверкузена.

Ряд клубов АПЛ попросили держать их в курсе относительно доступности игрока в это трансферное окно. Однако «Байер » лидирует в гонке за подписание футболиста.

Действующий контракт нападающего с «Брайтоном» рассчитан до 2029 года.

В этом сезоне АПЛ Фергюсон провел 12 матчей, забив 1 гол. С полной статистикой 20-летнего ирландца можно ознакомиться здесь .