«Байер» ведет переговоры с Фергюсоном. Клуб лидирует в борьбе за форварда «Брайтона» (Марк Макадам)
Эван Фергюсон может перейти в «Байер».
По информации журналиста Марка Макадама, представители форварда «Брайтона» в настоящее время ведут переговоры с клубом из Леверкузена.
Ряд клубов АПЛ попросили держать их в курсе относительно доступности игрока в это трансферное окно. Однако «Байер» лидирует в гонке за подписание футболиста.
Действующий контракт нападающего с «Брайтоном» рассчитан до 2029 года.
В этом сезоне АПЛ Фергюсон провел 12 матчей, забив 1 гол. С полной статистикой 20-летнего ирландца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Марка Макадама
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