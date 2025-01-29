Форвард «Родины» Тимошенко о тратах в месяц: «В Ставрополе на 30-50 тысяч можно прожить спокойно. В Москве цены на продукты выше, чем в регионах, очень тяжело»
– Сейчас принято спрашивать у футболистов, могут ли они прожить на 30 или 50 тысяч в месяц. Это возможно или нереально?
– Все зависит от города, в котором ты живешь. Если, например, это Ставрополь – город, где я родился, – думаю, что на 30-50 тысяч ты можешь там спокойно прожить. Если говорить про Москву, то очень тяжело, учитывая, сколько сейчас стоит аренда квартиры. И цены на продукты выше, чем в регионах.
– Вы, как и Дзюба, переезжали в Тольятти из Москвы. Вам это далось тяжело?
– Я бы не сказал, что сильно тяжело. Я из Ставрополя, жил там до 18 лет. Тольятти – примерно такой же город. Но после Москвы, конечно, чувствуется сильный контраст. На адаптацию мне хватило месяца, чтобы понимать, что и как, – сказал нападающий «Родины», выступавший за «Акрон» в осенней части сезона.
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