Мартинс о Станковиче: «Он лично показывает, как выполнять упражнения – с ним не соскучишься. Отмечу позитивную атмосферу, которая помогает «Спартаку» на сборах и в матчах»
Кристофер Мартинс Перейра оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
27-летний хавбек провел в текущем сезоне Мир РПЛ 13 матчей и сделал пять голевых передач.
«С нашим тренером не соскучишься. Работать с ним не только удовольствие, но и большая ответственность. Я бы отметил ту позитивную атмосферу в команде, которая помогает нам не только во время тяжелых сборов, но и в официальных матчах.
При этом Станкович до сих пор в большом порядке на поле. Он лично показывает, как надо выполнять упражнения.
Но при всем уважении, думаю, что сейчас он вряд ли бы смог бегать так много, как мы», – сказал полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра.
«Рапиду» интересен Мартинс. Станкович хочет сохранить хавбека в «Спартаке» (Metaratings)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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