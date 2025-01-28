Мартинс о Станковиче: «Он лично показывает, как выполнять упражнения – с ним не соскучишься. Отмечу позитивную атмосферу, которая помогает «Спартаку» на сборах и в матчах»

Кристофер Мартинс Перейра оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

27-летний хавбек провел в текущем сезоне Мир РПЛ 13 матчей и сделал пять голевых передач.

«С нашим тренером не соскучишься. Работать с ним не только удовольствие, но и большая ответственность. Я бы отметил ту позитивную атмосферу в команде, которая помогает нам не только во время тяжелых сборов, но и в официальных матчах.

При этом Станкович до сих пор в большом порядке на поле. Он лично показывает, как надо выполнять упражнения.

Но при всем уважении, думаю, что сейчас он вряд ли бы смог бегать так много, как мы», – сказал полузащитник «Спартака » Кристофер Мартинс Перейра .

«Рапиду» интересен Мартинс. Станкович хочет сохранить хавбека в «Спартаке» (Metaratings)