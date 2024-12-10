«Рапиду» интересен Мартинс. Станкович хочет сохранить хавбека в «Спартаке» (Metaratings)
«Рапид» заинтересован в трансфере Кристофера Мартинса из «Спартака».
Об этом сообщает Metaratings. Официальных предложений о трансфере клуб из Вены еще не делал.
Также сообщается, что главный тренер красно-белых Деян Станкович хотел бы сохранить 27-летнего полузащитника в команде.
Помешать переходу может достаточно высокая зарплата Мартинса – 1,6 миллионов евро в год. Самого футболиста на данный момент в «Спартаке» все устраивает.
Мартинс выступает за московский клуб с января 2022 года после перехода из «Янг Бойз». В сезоне-2024/25 хавбек провел 13 матчей и сделал 5 голевых передач в Мир РПЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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