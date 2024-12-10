  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рапиду» интересен Мартинс. Станкович хочет сохранить хавбека в «Спартаке» (Metaratings)
17

«Рапиду» интересен Мартинс. Станкович хочет сохранить хавбека в «Спартаке» (Metaratings)

«Рапид» заинтересован в трансфере Кристофера Мартинса из «Спартака».

Об этом сообщает Metaratings. Официальных предложений о трансфере клуб из Вены еще не делал.

Также сообщается, что главный тренер красно-белых Деян Станкович хотел бы сохранить 27-летнего полузащитника в команде.

Помешать переходу может достаточно высокая зарплата Мартинса – 1,6 миллионов евро в год. Самого футболиста на данный момент в «Спартаке» все устраивает.

Мартинс выступает за московский клуб с января 2022 года после перехода из «Янг Бойз». В сезоне-2024/25 хавбек провел 13 матчей и сделал 5 голевых передач в Мир РПЛ.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoКристофер Мартинс Перейра
logoСпартак
logoвысшая лига Австрия
logoДеян Станкович
logoРапид Вена
возможные трансферы
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зиньковский, Хлусевич, Селихов, Игнатов, Абена, Медина, Жозе и Шамар могут покинуть «Спартак» зимой. Кто-то уйдет в аренду, кого-то продадут (Иван Карпов)
87вчера, 17:28
«Спартаку» интересен Сильянов из «Локо». Красно-белые хотят укрепить оборону и рассматривают только россиян из-за лимита (Metaratings)
872 декабря, 10:43
Отец Игнатова о его будущем в «Спартаке»: «В декабре обсудим с клубом. Выбор состава – прерогатива тренера, сколько их сменилось – 7 или 8? Михаил всегда готов играть и радовать болельщиков»
1724 ноября, 14:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ход Клоппа – в топе главных событий 2024 года. Какой же он крутой...
11 минут назадСпецпроект
Дуарте о «Спартаке» в ЛЧ: «Мы смогли бы достойно выступить, у нас собралась хорошая команда. Надеемся, что скоро сможем там играть»
726 минут назад
Бове успешно имплантировали съемный подкожный дефибриллятор. Хавбека «Фиорентины» выпишут из больницы не позднее субботы
234 минуты назад
Ромеро раскритиковал боссов «Тоттенхэма»: «Ливерпуль» и «Челси» усиливаются – вот на что нужно равняться. Сначала винят игроков, затем меняют тренеров, а виноваты всегда одни и те же»
2043 минуты назад
«Лас-Пальмас» опроверг слухи о трансфере Жозе из «Спартака»: «Не соответствует действительности»
1154 минуты назад
Моуринью в ответ Пепу о нарушениях «Сити»: «Неправда, что я хочу их понижения в классе, я хочу справедливости. Маленькие клубы штрафуют при превышении лимитов ФФП на 5-10 евро»
19сегодня, 16:10
«Аль-Наср» предоставил Роналду, Мане и другим игрокам BMW XM. Автомобили стоят от 155 000 евро
26сегодня, 16:09Фото
Сафонов подорожал на 2 млн евро по версии Transfermarkt и стал третьим по цене вратарем Лиги 1, обогнав Булку. Доннарумма подешевел на 5 млн
30сегодня, 16:04
Федерация Палестины о конфликте с Израилем: «Геноцид в прямом эфире на фоне оглушительного молчания. Игроки месяцами оставались вдали от семей, некоторые не знали о судьбе близких»
65сегодня, 15:53
Лига чемпионов. «Ливерпуль» в гостях у «Жироны», «Реал» сыграет с «Аталантой», «Бавария» против «Шахтера», «Байер» примет «Интер»
73сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Канчельскис: «Европейский футбол более динамичный, агрессивный и яркий, чем в РПЛ. Интереснее смотреть за ним, естественно»
1 минуту назад
Пивоваров о Мостовом и «Динамо»: «Обсуждаем его участие в медийных активностях. Возможно, видели его фото в образе царя, надеемся, что и в дальнейшем будем взаимодействовать»
1 минуту назад
«Карпин курил постоянно, но был в отличной форме. В раздевалке всегда было пиво, кто-то из игроков употреблял снюс». Макгиди о временах в «Спартаке»
2 минуты назад
Аршавин о «Спартаке»: «Угальде не хватало игрока, который подсунет мяч, отыграется в стенку. Манфред нашел общий язык с Барко, две трети голов забил одним касанием»
212 минут назад
«Брайтон» купил хавбека «Интер Майами» Гомеса за 15+3 млн долларов
14 минут назад
«Жирона» – «Ливерпуль». Салах и Нуньес играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
319 минут назад
Орлов о сборной России: «Это политическая команда, национальная гордость. Задача одна: чтобы этот институт существовал. Поменяется курс, появятся хорошие соперники»
321 минуту назад
Эдегор верит, что «Арсенал» «добьется чего-то особенного» в ЛЧ: «Такое настроение у всех в команде. В прошлом году мы получили важные уроки, нужно извлечь из них пользу»
129 минут назад
Агент Николсона о будущем игрока: «Новости о возможном уходе из «Спартака» – просто слухи. Некоторые люди очень не любят его, наверное. Каждое окно одно и то же»
333 минуты назад
«Зенит» работает над товарищеским матчем с «Сантосом» в ближайшие месяцы («СЭ»)
644 минуты назад