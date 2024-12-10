«Рапиду» интересен Мартинс. Станкович хочет сохранить хавбека в «Спартаке» (Metaratings)

«Рапид» заинтересован в трансфере Кристофера Мартинса из «Спартака».

Об этом сообщает Metaratings. Официальных предложений о трансфере клуб из Вены еще не делал.

Также сообщается, что главный тренер красно-белых Деян Станкович хотел бы сохранить 27-летнего полузащитника в команде.

Помешать переходу может достаточно высокая зарплата Мартинса – 1,6 миллионов евро в год. Самого футболиста на данный момент в «Спартаке» все устраивает.

Мартинс выступает за московский клуб с января 2022 года после перехода из «Янг Бойз». В сезоне-2024/25 хавбек провел 13 матчей и сделал 5 голевых передач в Мир РПЛ .