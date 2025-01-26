«Челси» побил трансферный рекорд женского футбола, купив защитницу сборной США Гирму за 1,1 млн долларов
Трансфер Наоми Гирмы в «Челси» побил рекорд в женском футболе.
Переход защитницы сборной США из «Сан-Диего» за 1,1 млн долларов стал самым дорогим в истории женского футбола.
Сделка побила предыдущий мировой рекорд, когда «Бэй ФК» потратил 767 тысяч долларов на подписание контракта с нападающей Рэйчел Кундананджи.
Как сообщает ESPN, к 24-летней американке также проявляли интерес «Арсенал» и «Лион», последний предложил ту же рекордную сумму, что и «Челси».
Однако, как отмечается, центральная защитница изначально отдавала явное предпочтение лондонскому клубу.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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