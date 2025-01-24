Суаресу исполнилось 38 лет. «Атлетико» и «Ливерпуль» поздравили уругвайца
Луису Суаресу исполнилось 38 лет.
Бывшие клубы уругвайца – «Атлетико», «Ливерпуль» и «Аякс» – поздравили футболиста с днем рождения.
Мерсисайдский клуб, в частности, опубликовал тред с фотографиями Суареса и его лучшими моментами в составе «красных». А «Аякс» выложил топ-10 голов форварда за клуб.
Напомним, Суарес сейчас выступает за «Интер Майами». Его статистика доступна здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Атлетико» в X
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