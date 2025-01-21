Анчелотти про слова Мбаппе о том, что он «слишком много думал»: «Когда игрок не может проявить себя с лучшей стороны, он усложняет игру. А это неправильно – нужно упрощать»
Карло Анчелотти отреагировал на слова Килиана Мбаппе о том, что мешало его игре.
Нападающий «Реала» заявил: «Проблема была в психологии – я слишком много думал. Когда много думаешь – плохо играешь».
– Мбаппе говорит, что одна из его проблем в том, что он «слишком много думал на поле»...
– Да? Пусть думает меньше (смеется).
В подобных ситуациях приходится возвращаться к основам. Когда игрок не может проявить себя с лучшей стороны, он усложняет игру. А это неправильно. Нужно упрощать, а не усложнять, – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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