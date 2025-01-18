«Ман Сити» выложил фото Пепа с трофеями в день его рождения: «Культовый»

«Манчестер Сити» поздравил Пепа Гвардиолу с днем рождения.

Каталонскому тренеру исполнилось 54 года.

Кроме того, «Ман Сити» выложил фото Пепа с трофеями в день его рождения и подписал словом «Культовый».

Фото: аккаунт «Ман Сити» в X