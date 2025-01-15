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  • Кэмпбелл предположил, что фанаты «Тоттенхэма» ненавидят его из-за цвета кожи: «Переход в «Арсенал» был 25 лет назад, вы все еще цепляетесь за это. Есть ли расовый подтекст?»
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Кэмпбелл предположил, что фанаты «Тоттенхэма» ненавидят его из-за цвета кожи: «Переход в «Арсенал» был 25 лет назад, вы все еще цепляетесь за это. Есть ли расовый подтекст?»

Сол Кэмпбелл намекнул, что фанаты «Тоттенхэма» ненавидят его из-за цвета кожи.

Воспитанник «Тоттенхэма» Кэмпбелл перешел в «Арсенал» в 2001 году после истечения контракта со «шпорами». Фанаты не смогли простить уход капитана к принципиальному сопернику, болельщики «Тоттенхэма» прозвали его «Иудой» и оскорбляли во время матчей.

«Они не ведают, что творят. Потому что если вы [болельщики «Тоттенхэма»] все еще цепляетесь за это, вы видите, что происходит. [У вас есть] новый стадион, новая тренировочная база, все прекрасно, и вы все равно зациклились на мне.

Что происходит? Это связано с цветом кожи? Это вопрос цвета? Существует ли скрытый расовый подтекст, который заставляет вас продолжать это?

Ведь есть много других игроков, которые совершали подобные переходы. Вы задаетесь вопросом: это расовая проблема или просто путаница? Если это говорит чернокожий человек или индиец, вы в замешательстве? Или если это говорит белый человек? Что происходит? Что заставляет вас цепляться за то, что произошло 25 лет назад, когда я был молодым парнем?» – сказал Кэмпбелл в интервью AFTV.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoСол Кэмпбелл
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
дискриминация
болельщики
logoТоттенхэм
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