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Полиция передала дело о сексуальном насилии со стороны игрока АПЛ в прокуратуру

Дело о сексуальном насилии со стороны футболиста АПЛ передано в прокуратуру.

Ранее стало известно, что неназванному игроку одного из клубов АПЛ были предъявлены обвинения в трех эпизодах сексуального насилия от трех женщин: предположительно, первые инциденты произошли в апреле и июне 2021 года, а последний – в июне 2022-го. Еще две женщины обвинили футболиста в декабре 2023 года

Имя спортсмена не разглашается «по юридическим причинам», но отмечается, что этот игрок представлял сборную своей страны на ЧМ-2022. Он продолжает выступать за клуб и является игроком основного состава. 

Служба столичной полиции передала дело Королевской прокурорской службе. 

«Сотрудники Службы столичной полиции проводят расследование в связи с рядом сообщений о предполагаемых преступлениях сексуального характера в период с 2021 по 2023 год.

Полное досье было передано в Королевскую прокурорскую службу (CPS), и детективы продолжают работать с прокурорами. Обратившиеся в полицию женщины продолжают получать поддержку от сотрудников», – заявили в полиции. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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