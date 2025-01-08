Полиция передала дело о сексуальном насилии со стороны игрока АПЛ в прокуратуру
Ранее стало известно, что неназванному игроку одного из клубов АПЛ были предъявлены обвинения в трех эпизодах сексуального насилия от трех женщин: предположительно, первые инциденты произошли в апреле и июне 2021 года, а последний – в июне 2022-го. Еще две женщины обвинили футболиста в декабре 2023 года.
Имя спортсмена не разглашается «по юридическим причинам», но отмечается, что этот игрок представлял сборную своей страны на ЧМ-2022. Он продолжает выступать за клуб и является игроком основного состава.
Служба столичной полиции передала дело Королевской прокурорской службе.
«Сотрудники Службы столичной полиции проводят расследование в связи с рядом сообщений о предполагаемых преступлениях сексуального характера в период с 2021 по 2023 год.
Полное досье было передано в Королевскую прокурорскую службу (CPS), и детективы продолжают работать с прокурорами. Обратившиеся в полицию женщины продолжают получать поддержку от сотрудников», – заявили в полиции.
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