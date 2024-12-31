Антонио выписан из больницы после перелома ноги в ДТП 7 декабря. Форвард «Вест Хэма» может пропустить год

Микаила Антонио выписали из больницы после ДТП.

Форвард «Вест Хэма » попал в автоаварию 7 декабря. Он перенес операцию в связи с переломом нижней конечности.

Как сообщает The Times, сегодня Антонио был выписан из больницы. Нападающий продолжит восстановление дома – ожидается, что он больше не сыграет как минимум до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Антонио может пропустить около года .