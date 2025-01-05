«Мбаппе в «Мадриде» будет играть лучше, чем в «ПСЖ», хотя мало кто способен адаптироваться быстро, тем более в таком топ-клубе, как «Реал». Защитник «Мальорки» Маффео о форварде
Пабло Маффео считает, что Килиан Мбаппе будет играть в «Реале» лучше, чем в «ПСЖ».
«В «Мадриде» он будет играть лучше, чем в «ПСЖ». Конечно, ему нужно адаптироваться, он же человек. Он сменил город, язык, лигу, культуру… Ему нужно время, мало кто способен адаптироваться быстро, тем более в таком топ-клубе, как «Мадрид».
Думаю, в «Реале» он заиграет еще лучше», – сказал защитник «Мальорки».
В 24 матчах сезона во всех турнирах на счету Мбаппе за «Реал» 13 голов и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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