Родри о «Ман Сити»: «Мы находимся в критической ситуации. Когда на определенных позициях нет игроков, команда это чувствует. Нельзя думать, что все изменится в одночасье»

Родри поделился мнением относительно игры «Манчестер Сити» в этом сезоне.

Команда тренера Пепа Гвардиолы идет на шестой позиции в таблице АПЛ .

«Когда на определенных позициях нет игроков, команда это чувствует. Мы проходили это в предыдущие сезоны, когда де Брюйне или другие игроки долго не выходили на поле.

Это период, когда команде нужно держаться вместе. У нас сейчас трудные времена, но это часть любого вида спорта. Нужно собраться с силами.

Хорошо, что в сезоне еще есть время. Это многое меняет. Футбол меняется. Не думаю, что этот период будет очень значимым в конечном итоге – ни в хорошем, ни в плохом смысле.

В течение сезона вы проходите через разные этапы. Сезон теперь длиннее, и важно сохранять зрелость и спокойствие.

Очевидно, что нельзя расслабляться и думать, что все изменится в одночасье. В футболе так не бывает. Все должно улучшаться постепенно.

Я бы сказал, что мы находимся в критической ситуации. Нам нужно постараться побеждать. Но при этом не паниковать», – сказал полузащитник «Манчестер Сити » Родри .