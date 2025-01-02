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  • Родри о «Ман Сити»: «Мы находимся в критической ситуации. Когда на определенных позициях нет игроков, команда это чувствует. Нельзя думать, что все изменится в одночасье»
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Родри о «Ман Сити»: «Мы находимся в критической ситуации. Когда на определенных позициях нет игроков, команда это чувствует. Нельзя думать, что все изменится в одночасье»

Родри поделился мнением относительно игры «Манчестер Сити» в этом сезоне.

Команда тренера Пепа Гвардиолы идет на шестой позиции в таблице АПЛ.

«Когда на определенных позициях нет игроков, команда это чувствует. Мы проходили это в предыдущие сезоны, когда де Брюйне или другие игроки долго не выходили на поле. 

Это период, когда команде нужно держаться вместе. У нас сейчас трудные времена, но это часть любого вида спорта. Нужно собраться с силами.

Хорошо, что в сезоне еще есть время. Это многое меняет. Футбол меняется. Не думаю, что этот период будет очень значимым в конечном итоге – ни в хорошем, ни в плохом смысле. 

В течение сезона вы проходите через разные этапы. Сезон теперь длиннее, и важно сохранять зрелость и спокойствие. 

Очевидно, что нельзя расслабляться и думать, что все изменится в одночасье. В футболе так не бывает. Все должно улучшаться постепенно. 

Я бы сказал, что мы находимся в критической ситуации. Нам нужно постараться побеждать. Но при этом не паниковать», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoРодри
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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