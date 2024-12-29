Роман Широков: «Не вижу, в чем состав «Спартака» принципиально слабее зенитовского. За исключением позиции левого защитника»
– Если сравнивать составы, состав «Спартака» уступает зенитовскому?
– Я перед стартом сезона вам говорит, что не вижу, в чем он слабее зенитовского. Вопрос в том, чтобы найти свою игру, объединиться вокруг лидера. Не вижу, в чем они принципиально слабее – за исключением одной позиции, левого защитника, но один человек не играет в футбол и даже Дуглас Сантос ошибается. Для «Спартака» плохо, что чемпионат прервался.
– В то же время я читал ваши слова о том, что «Спартак» не в чемпионской гонке.
– Потому что чемпионская гонка начинается с 25-26-го тура. Это конец чемпионата. Можно же хорошо завершить осень, но провалить весну. Для «Спартака» главное сейчас – не выиграть предсезонный турнир.
– Почему?
– Не надо на фарт ничего выигрывать.
– За счет чего «Спартак» так прибавил?
– Нашли взаимодействие внутри коллектива, плюс команда физически хорошо готова. В каких-то моментах повезло, почувствовали уверенность – и пошли по накатанной, мастерство у них есть, – сказал гендиректор «Леон Сатурна» и экс-капитан сборной России.
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