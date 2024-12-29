Роман Широков: «Не вижу, в чем состав «Спартака» принципиально слабее зенитовского. За исключением позиции левого защитника»

Роман Широков сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

– Если сравнивать составы, состав «Спартака» уступает зенитовскому?

– Я перед стартом сезона вам говорит, что не вижу, в чем он слабее зенитовского. Вопрос в том, чтобы найти свою игру, объединиться вокруг лидера. Не вижу, в чем они принципиально слабее – за исключением одной позиции, левого защитника, но один человек не играет в футбол и даже Дуглас Сантос ошибается. Для «Спартака» плохо, что чемпионат прервался.

– В то же время я читал ваши слова о том, что «Спартак» не в чемпионской гонке.

– Потому что чемпионская гонка начинается с 25-26-го тура. Это конец чемпионата. Можно же хорошо завершить осень, но провалить весну. Для «Спартака» главное сейчас – не выиграть предсезонный турнир.

– Почему?

– Не надо на фарт ничего выигрывать.

– За счет чего «Спартак» так прибавил?

– Нашли взаимодействие внутри коллектива, плюс команда физически хорошо готова. В каких-то моментах повезло, почувствовали уверенность – и пошли по накатанной, мастерство у них есть, – сказал гендиректор «Леон Сатурна» и экс-капитан сборной России.