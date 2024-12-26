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  • Александр Мостовой: «Краснодар» не продаст Сперцяна зимой даже за 50 млн евро. На нем и Кордобе держится вся игра, команда борется за титул»
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Александр Мостовой: «Краснодар» не продаст Сперцяна зимой даже за 50 млн евро. На нем и Кордобе держится вся игра, команда борется за титул»

Александр Мостовой уверен, что «Краснодар» не продаст Эдуарда Сперцяна зимой.

«Краснодар» не продаст Сперцяна зимой даже за 50 млн евро. На нем и Кордобе держится вся игра «быков», а сейчас команда борется за титул. 

Летом могут отпустить, если за него предложат большие деньги», — сказал бывший футболист «Спартака».

В 18 матчах сезона Мир РПЛ на счету Сперцяна 6 голов и 3 результативные передачи.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЭдуард Сперцян
logoДжон Кордоба
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
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