Александр Мостовой: «Краснодар» не продаст Сперцяна зимой даже за 50 млн евро. На нем и Кордобе держится вся игра, команда борется за титул»

Александр Мостовой уверен, что «Краснодар» не продаст Эдуарда Сперцяна зимой.

«Краснодар » не продаст Сперцяна зимой даже за 50 млн евро. На нем и Кордобе держится вся игра «быков», а сейчас команда борется за титул.

Летом могут отпустить, если за него предложат большие деньги», — сказал бывший футболист «Спартака».

В 18 матчах сезона Мир РПЛ на счету Сперцяна 6 голов и 3 результативные передачи.