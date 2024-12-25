Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в первой части Мир РПЛ. У форварда 8+3 в 14 матчах

Джон Кордоба признан лучшим футболистом «Краснодара» в первой части чемпионата.

Нападающий, забивший 8 голов и сделавший три голевых паса, стал первым в голосовании болельщиков клуба.

Вторым по итогам опроса оказался голкипер Станислав Агкацев с 12 сухими играми и одним отраженным пенальти. Замкнул тройку Эдуард Сперцян, у полузащитника 6 забитых мячей и три ассиста.