Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в первой части Мир РПЛ. У форварда 8+3 в 14 матчах
Джон Кордоба признан лучшим футболистом «Краснодара» в первой части чемпионата.
Нападающий, забивший 8 голов и сделавший три голевых паса, стал первым в голосовании болельщиков клуба.
Вторым по итогам опроса оказался голкипер Станислав Агкацев с 12 сухими играми и одним отраженным пенальти. Замкнул тройку Эдуард Сперцян, у полузащитника 6 забитых мячей и три ассиста.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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