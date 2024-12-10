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Ибрагимович не хочет быть тренером: «Очень большой труд, надо работать день и ночь. Год в этой роли для меня пошел бы за 10»

Златан Ибрагимович объяснил, почему не хочет работать тренером.

«Я не хочу тренировать, потому что это очень большой труд. Нужно охватить очень много областей, находить идеи и решения, готовиться к играм, просматривать их, а также руководить коллективом. То есть, надо работать день и ночь.

Год в роли тренера для меня пошел бы за 10 лет. Так что меня это не привлекает», – сказал 43-летний экс-нападающий сборной Швеции, «Милана», «ПСЖ» и других клубов, сейчас занимающий должность советника владельцев миланцев.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sports Illustrated
logoлига 1 Франция
logoЗлатан Ибрагимович
logoсерия А Италия
logoПСЖ
logoСборная Швеции по футболу
logoМилан
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