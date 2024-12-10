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Личка о целях на 2025 год: «Бороться за чемпионство. «Динамо» наверху – все шансы есть»

Марцел Личка рассказал о целях «Динамо» на 2025 год.

Бело-голубые набрали 35 очков за 18 матчей и находятся на четвертом месте в таблице Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» и «Зенита» составляет четыре очка.

«Цели на 2025 год? Бороться за чемпионство. Мы наверху, поэтому все шансы есть.

Есть 5-6 команд, которые будут за все бороться», – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

Личка подвел итоги первой части сезона для «Динамо»: «У нас 35 очков сейчас, год назад было 32. Получилось улучшить защиту: соперники забили нам на 2 гола меньше»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoМарцел Личка
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
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