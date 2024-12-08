Личка о «Динамо»: «Хочу усиления защиты, чтобы у нас там была конкуренция. Впереди у нас есть хорошее оружие»

Марцел Личка заявил о желании усилить защиту зимой.

«Я хочу усиления защиты, чтобы у нас там была конкуренция. Нам нужны новые защитники.

Все же впереди у нас есть хорошее оружие, мы можем иногда поменять игру в атаке», – сказал главный тренер «Динамо».