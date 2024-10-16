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  • Экс-игрок Израиля Хемед написал об атаке ХАМАС «нелюди» и пожелал смерти нападавшим. Журналистка The Athletic ответила: «Он о палестинцах, столкнувшихся с геноцидом, «Брайтон», Kick It Out, что скажете?»
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Экс-игрок Израиля Хемед написал об атаке ХАМАС «нелюди» и пожелал смерти нападавшим. Журналистка The Athletic ответила: «Он о палестинцах, столкнувшихся с геноцидом, «Брайтон», Kick It Out, что скажете?»

Томер Хемед написал о том, что члены ХАМАС нелюди и заслужили смерть.

Бывший нападающий сборной Израиля и «Брайтона» сейчас занимает роль ментора в академии клуба АПЛ.

Неделю назад, по случаю годовщины нападения членов ХАМАС на Израиль, 37-летний израильтянин опубликовал пост в инстаграме, в котором рассказал о пострадавших людях в кибуце Беэри.

«Когда мы подъехали к домам кибуца, все стены были в отверстиях, все сожжено, казалось, будто за секунду до смертоносного нападения жизнь была такой мирной и безмятежной. Посуда в посудомоечной машине, детские игрушки в спальне, футбольный мяч в саду... И в один момент все прекратилось, исчезло! Целые семьи просто перестали существовать. Никаких следов, даже фотографий на память нет.

Глаза видят все, а сердце не может выдержать, в голове бьются мысли, мозг пытается представить, что происходило в каждой комнате в те страшные минуты, и мысль об этом не давала мне покоя.

Я почувствовал головокружение. Мы никогда не сможем понять масштабы страха, паники, беспомощности и самоанализа людей о том, что конец наступил. Мое сердце разбито. Я думал, что можно представить и понять, что тогда произошло, но мы начали слушать свидетельства людей, и я понял, что это далеко за пределами воображения.

Женщину нашли без одежды, со сломанными ногами и с пулей в голове! Мальчика нашли с ножом в голове – воткнут с одной стороны и выходит из другой.

Бесчеловечные нелюди, животные! Монстры!» – написал Хемед среди прочего и пожелал смерти нападавшим.

Журналистка The Athletic Лейла Хамед 14 октября отреагировала на пост Хемеда.

«Вот что говорит Томер Хемед, бывший израильский футболист и нынешний ментор академии «Брайтона» о палестинцах, столкнувшихся с геноцидом.

«Брайтон», Kick It Out (организация, которая борется с дискриминацией в футболе – Спортс’‘), есть что сказать?» – написала Лейла.

Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после вторжения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС в Израиль, около 1200 израильтян были убиты, еще 242 человека были взяты в заложники. В результате ответных действий вооруженных сил Израиля погибло более 40 000 палестинцев.

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Томера Хемеда
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