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  • Журавель о критике от Карпина: «Нормальная дискуссия – выразили несогласие и продолжили с ним общаться. Не понял, почему комментаторов посчитали обиженными»
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Журавель о критике от Карпина: «Нормальная дискуссия – выразили несогласие и продолжили с ним общаться. Не понял, почему комментаторов посчитали обиженными»

Тимур Журавель высказался о критике Валерия Карпина в адрес комментаторов.

– Хочу еще отдельно затронуть тему конфликтов комментаторов с Валерием Карпиным. Не обидно ли вам, что в них большинство болельщиков выбирают не вашу сторону?

– Что значит обидно? Мне скорее обидно за зрителей. Все спикеры на эту тему почему-то посчитали комментаторов обиженными. Вот это я, честно говоря, не понял. Мы с Валерием Георгиевичем не согласились. Каждый выразил свое несогласие корректно и обосновано, как, например: Рома Трушечкин, Дима Шнякин, я написал.

По-моему, завязалась абсолютно нормальная дискуссия. Если бы мы обиделись, мы бы замолчали и перестали с Карпиным общаться. Мы с ним просто вступили в дискуссию, и каждый из нас продолжил с ним общаться. Лично я уже и переписывался после этого с ним, и разговаривал очно на матче сборной. Никаких обид у нас нет. Он выразил свою точку зрения, а мы с ним не согласились и выразили свою.

По поводу карпинской стороны у болельщиков: я думаю, что люди не вдаются в нюансы профессии. Они и не должны. Они воспринимают это как зрители. Им кажется так. Нам кажется, что зритель ошибается. Но мы изнутри индустрии смотрим на это, а они – снаружи. Но нам следует к ним прислушаться и попытаться для себя объяснить, почему и что мы делаем не так, – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Выключаю звук, когда смотрю футбол». Карпин против российских комментаторов

Черданцев называл игроков по номерам, Трушечкин «наррадорствовал» – как заказал Карпин. Так разозлила критика стиля

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт день за днем»
logoВалерий Карпин
телевидение
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Шнякин
logoРоман Трушечкин
logoТимур Журавель
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