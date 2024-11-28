Генсек РФС о встрече с губернатором Самарской области: «Позиция заключается в нулевой терпимости к неспортивному влиянию на игру. Виновные должны быть наказаны»

Генеральный секретарь РФС рассказал о встрече с губернатором Самарской области.

Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал , что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

«Мы с самого начала находились в контакте с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по теме возможного противоправного влияния на результаты матчей.

Сегодня в Самаре состоялась наша встреча, на которой мы обсудили нашу позицию. Она заключается в нулевой терпимости к любому неспортивному влиянию на игру. Попытки оказывать такое влияние должны быть пресечены, а виновные – найдены и наказаны в соответствии с российским законодательством.

Материалы, находящиеся в распоряжении у губернатора Самарской области, переданы в правоохранительные органы. РФС будет оказывать содействие правоохранителям в проведении расследования», – сказал Максим Митрофанов .

РФС договорился с губернатором Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции в судействе. Материалы для расследования переданы правоохранительным органам

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