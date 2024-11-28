Генсек РФС о встрече с губернатором Самарской области: «Позиция заключается в нулевой терпимости к неспортивному влиянию на игру. Виновные должны быть наказаны»
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Мы с самого начала находились в контакте с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым по теме возможного противоправного влияния на результаты матчей.
Сегодня в Самаре состоялась наша встреча, на которой мы обсудили нашу позицию. Она заключается в нулевой терпимости к любому неспортивному влиянию на игру. Попытки оказывать такое влияние должны быть пресечены, а виновные – найдены и наказаны в соответствии с российским законодательством.
Материалы, находящиеся в распоряжении у губернатора Самарской области, переданы в правоохранительные органы. РФС будет оказывать содействие правоохранителям в проведении расследования», – сказал Максим Митрофанов.
РФС договорился с губернатором Федорищевым о совместной работе по делу о коррупции в судействе. Материалы для расследования переданы правоохранительным органам
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