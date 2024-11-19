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Аргентина – Перу. Онлайн-трансляция начнется в 03:00

Сборная Аргентины примет Перу в 12-м туре отбора ЧМ-2026.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 03:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Перу по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
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