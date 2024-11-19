Аргентина – Перу. Онлайн-трансляция начнется в 03:00

Сборная Аргентины примет Перу в 12-м туре отбора ЧМ-2026.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 03:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026