Габулов о стадионе «Алании»: «Его точно достроят – выделены федеральные средства. В ближайший год все должно закончиться»
— Верите, что в итоге его построят и в ближайшие годы «Алания» окажется в РПЛ?
— Я не то что верю... Его по-любому достроят. Потому что это федеральные средства, выделенные на строительство. Поэтому его точно построят.
Другой вопрос – когда. Я не владею точной информацией по срокам контракта строительства. Но мне кажется, в ближайший год это все должно закончиться.
— В 2018–2019 годах вы недолго работали министром физической культуры и спорта Республики Северная Осетия. Уже тогда столкнулись с теми проблемами, которые преследуют строительство стадиона?
— Я принимал непосредственное участие в переговорах о выделении средств на строительство со стороны федерального центра.
— Есть понимание, почему строительство затянулось?
— Понимание есть, но не готов об этом во всеуслышание говорить, – сказал экс-вратарь сборной России.
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