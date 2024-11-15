«Барселона» повторит попытку приобрести Нико Уильмса в следующем году.

Как сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес, вингер «Атлетика » и сборной Испании – приоритетная цель каталонцев в летнее трансферное окно 2025 года.

«Барселона » хотела заполучить игрока прошлым летом, однако Уильямс принял решение остаться в «Атлетике».

В текущем сезоне Ла Лиги 22-летний испанец забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 11 играх. Его статистику можно увидеть здесь.