Нико Уильямс – приоритетная цель «Барселоны» на лето (El Chiringuito)
«Барселона» повторит попытку приобрести Нико Уильмса в следующем году.
Как сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес, вингер «Атлетика» и сборной Испании – приоритетная цель каталонцев в летнее трансферное окно 2025 года.
«Барселона» хотела заполучить игрока прошлым летом, однако Уильямс принял решение остаться в «Атлетике».
В текущем сезоне Ла Лиги 22-летний испанец забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 11 играх. Его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito TV
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