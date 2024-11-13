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  • «Когда «Пари НН» станет коктейлем Молотова, будем довольны. Мы должны быть яркими и быть угрозой для больших и малых клубов». Директор клуба о работе Гончаренко
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«Когда «Пари НН» станет коктейлем Молотова, будем довольны. Мы должны быть яркими и быть угрозой для больших и малых клубов». Директор клуба о работе Гончаренко

Спортивный директор «Пари НН» хочет, чтобы команда стала коктейлем Молотова.

– Чего клуб хочет от Гончаренко в плане результата?

– Двигаться вперед. Последние два года команда попадала в стыки и чудом оставалась в РПЛ. Перед нами поставлена задача сделать боеспособный коллектив, который этой нервотрепки сможет избежать. Соответственно, любое место выше стыков мы воспримем как достижение результата. Если получится быть выше места, которое мы занимаем сейчас (10-е – Спортс’‘), мы не сильно огорчимся.

– В интервью после назначения Гончаренко вы говорили, что Виктор Михайлович умеет делать авторские команды, привлекающие своей игрой. Могли бы расшифровать контекст слова «авторские»?

– Долго подбирал слово, которое надо сказать. Сказал в итоге «авторские», ссылаясь на коктейли и на мое детство с ними.

– На коктейли и на детство?

– Да, попытался пошутить. Не получилось. Если серьезно, команды Гончаренко были разнообразными. Мы изучали его работу и в БАТЭ, и в ЦСКА, и в «Урале», и в «Краснодаре». Все команды были разными. Есть тренеры, которые в разных командах делают одно и то же. Гончаренко всегда отталкивался от того, что есть, и по работе в нашей команде мы это видим. Он не ломает, а пытается модернизировать то, что уже было. Он умеет индивидуально подходить к каждой команде.

– С каким коктейлем могли бы сравнить то, чего ожидаете от Гончаренко, ассоциация от его работы?

– С коктейлем Молотова (общее название простейших жидкостных зажигательных гранат – Спортс’‘). Потому что мы должны быть яркими и быть угрозой для больших и малых клубов. Когда мы станем коктейлем Молотова, будем довольны, – сказал Александр Удальцов

Опубликовал: Александр Балабанов
logoпремьер-лига Россия
Александр Удальцов
logoВиктор Гончаренко
logoПари НН
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