Симеоне о 2:1 с «ПСЖ»: «У «Атлетико» не было пятерых защитников, но мы показали силу. Не отклонялись от плана и оборонялись должным образом» 

Диего Симеоне оценил победу над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.

«У нас не было пятерых защитников, но, несмотря на это, мы показали силу. Мы пропустили после ошибки при розыгрыше мяча в штрафной, команда могла поплыть, но этого не случилось – мы продолжали играть в свой футбол.

Потрясающий гол Молины – плод общих усилий. В матче с «Лиллем» (1:3) мы не реализовали много моментов. Сегодня была обратная ситуация.

Мы приложили огромные усилия. Я рад, что смог взбодрить команду, выпустив на замену Лино, Корреа и Рейнилду. Мы не отклонялись от плана и оборонялись должным образом», – сказал тренер «Атлетико ».