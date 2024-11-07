Симеоне о 2:1 с «ПСЖ»: «У «Атлетико» не было пятерых защитников, но мы показали силу. Не отклонялись от плана и оборонялись должным образом»
Диего Симеоне оценил победу над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.
«У нас не было пятерых защитников, но, несмотря на это, мы показали силу. Мы пропустили после ошибки при розыгрыше мяча в штрафной, команда могла поплыть, но этого не случилось – мы продолжали играть в свой футбол.
Потрясающий гол Молины – плод общих усилий. В матче с «Лиллем» (1:3) мы не реализовали много моментов. Сегодня была обратная ситуация.
Мы приложили огромные усилия. Я рад, что смог взбодрить команду, выпустив на замену Лино, Корреа и Рейнилду. Мы не отклонялись от плана и оборонялись должным образом», – сказал тренер «Атлетико».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости