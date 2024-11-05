Айна из «Ноттингема» набрал 12 фэнтези-очков – лучший результат 10-го тура АПЛ. Защитник забил впервые в сезоне
Ола Айна показал лучший результат по очкам в 10-м туре фэнтези АПЛ.
Защитник «Ноттингем Форест» набрал 12 очков (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч), а его команда разгромила «Вест Хэм» (3:0). Айна забил впервые в сезоне АПЛ. В фэнтези защитника выбрали 9,24% игроков.
11 очков набрал Доминик Соланке из «Тоттенхэма» (+3 за полный матч, +8 за голы). Дубль нападающего помог команде разгромить «Астон Виллу» (4:1). В 10-м туре Соланке выбрали 10,77% игроков в фэнтези АПЛ.
10 очков у Харри Уилсона из «Фулхэма» (+1 за игру, +10 за голы, -1 за желтую карточку). Полузащитник вышел на замену против «Брентфорда» на 82-й минуте при счете 0:1 и дважды забил: на 92-й и 97-й минутах, а «Фулхэм» победил 2:1. Уилсон забил впервые в сезоне. В 10-м туре Уислона выбрали всего 7 фэнтези-менеджеров на Спортсе.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости