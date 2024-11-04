Эду будет курировать развитие «Ноттингема», «Олимпиакоса» и «Риу Аве» после ухода из «Арсенала». Его зарплата вырастет в 3 раза
Эду Гаспар будет работать с владельцем «Ноттингем Форест».
Ранее появилась информация, что бразилец покинет пост спортивного директора «Арсенала».
Эду Гаспар может начать работу с владельцем «Ноттингема» Евангелосом Маринакисом и его сетью клубов.
Роль специалиста еще не определена окончательно, но он, скорее всего, будет курировать развитие всех клубов системы.
Также сообщается, что зарплата Эду на новой должности вырастет в три раза, сообщает The Independent.
В сеть клубов Маринакиса входят «Олимпиакос» и «Риу Аве», а также «Ноттингем Форест».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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