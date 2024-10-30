Неймар попросил не вызывать его в сборную Бразилии до 2025 года. Он может вернуться в марте – к матчам с Аргентиной и Колумбией
Неймар попросил не вызывать его в сборную Бразилии до конца года.
В октябре бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена – он принял участие в матче между «Аль-Хилалем» и «Аль-Айном» в азиатской Лиге чемпионов (5:4).
По информации Globo, 32-летний форвард договорился с Бразильской конфедерацией футбола, что его не вызовут на последние матчи сборной в 2024 году. Руководители организации согласились с тем, что игрок сперва должен получить игровую практику в «Аль-Хилале» и набрать оптимальные физические кондиции.
Таким образом, Неймар пропустит ноябрьские игры со сборными Венесуэлы и Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2026. Идеальным моментом для его возвращения в сборную считают мартовский сбор – сборная Бразилии встретится с Колумбией и Аргентиной.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости