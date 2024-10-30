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Неймар попросил не вызывать его в сборную Бразилии до 2025 года. Он может вернуться в марте – к матчам с Аргентиной и Колумбией

Неймар попросил не вызывать его в сборную Бразилии до конца года.

В октябре бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена – он принял участие в матче между «Аль-Хилалем» и «Аль-Айном» в азиатской Лиге чемпионов (5:4). 

По информации Globo, 32-летний форвард договорился с Бразильской конфедерацией футбола, что его не вызовут на последние матчи сборной в 2024 году. Руководители организации согласились с тем, что игрок сперва должен получить игровую практику в «Аль-Хилале» и набрать оптимальные физические кондиции. 

Таким образом, Неймар пропустит ноябрьские игры со сборными Венесуэлы и Уругвая в рамках квалификации ЧМ-2026. Идеальным моментом для его возвращения в сборную считают мартовский сбор – сборная Бразилии встретится с Колумбией и Аргентиной

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoНеймар
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
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