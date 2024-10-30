Витинья о Мбаппе: «ПСЖ» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне. Килиан – один из лучших, это изменило команду, но не в худшую сторону»
Витинья оценил силу «ПСЖ» без Килиана Мбаппе.
В прошедшее межсезонье французский нападающий перешел в «Реал».
«На мой взгляд, «ПСЖ» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне. И будет еще сильнее.
У нас был футболист, который является одним из лучших в мире, который забивает 50 голов. Очевидно, что такое изменение меняет команду и ее динамику.
Это все меняет, но не в худшую сторону. У нас голы забивали разные футболисты», – сказал хавбек парижан Витинья.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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