Витинья о Мбаппе: «ПСЖ» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне. Килиан – один из лучших, это изменило команду, но не в худшую сторону»

Витинья оценил силу «ПСЖ» без Килиана Мбаппе.

В прошедшее межсезонье французский нападающий перешел в «Реал ».

«На мой взгляд, «ПСЖ » сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне. И будет еще сильнее.

У нас был футболист, который является одним из лучших в мире, который забивает 50 голов. Очевидно, что такое изменение меняет команду и ее динамику.

Это все меняет, но не в худшую сторону. У нас голы забивали разные футболисты», – сказал хавбек парижан Витинья .