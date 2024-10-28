Слишкович об 1:2 от «Рубина»: «Оренбург» не заслужил поражения. Мы знали, что будет тяжело. Нам нужно исправляться» 

Владимир Слишкович оценил поражение от «Рубина» (1:2) в РПЛ.

— Поражение в матче с «Рубином» — это трагедия?

— Футбол никогда не может быть трагедией. Трагедия — это совсем другие вещи. Так бывает, это спорт. Думаю, что «Оренбург» не заслужил поражения. Мы очень хорошо провели первый тайм, «Рубин» ничего не создал у наших ворот. У нас было несколько хороших моментов, чтобы забить второй мяч, но, к сожалению, не получилось. Во втором тайме слишком рано пропустили мяч, потеряв игрока «Рубина».

К сожалению, это больше психологический момент команды, которая знает, что у нее не самое лучшее положение в турнирной таблице. Команда в такие моменты может испугаться победы. У нас не было указаний отходить в оборону, хотели продолжать атаковать. У «Рубина» было два гола и одна опасная контратака — это все, что мы им позволили создать. Считаю, что это несправедливое поражение, но это футбол. Иногда бывает так, что играешь хорошо, но не получаешь очков. Нам надо готовиться к следующей игре в Краснодаре и попробовать там выиграть.

— Вам досталась команда в незавидном турнирном положении…

— «Оренбург» не был на первом месте, когда мы пришли. Мы знали, что будет тяжело. Нам нужно исправляться. Надо постараться сделать всё, чтобы переломить ситуацию и начать набирать очки, — сказал тренер «Оренбурга ».