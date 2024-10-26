У «Сан-Лоренсо» большая задолженность по оплате порноканалов. Прежнее руководство подключило свыше 20 ТВ-пакетов для взрослых
«Сан-Лоренсо» столкнулся с финансовыми проблемами из-за порнографии.
Член совета директоров Матео Сагардой в твиттере поделился информацией об итогах первых десяти месяцев работы новой администрации. Он отметил, что у клуба высокие расходы по некоторым статьям, не связанным напрямую с футболом, а также описал направления, которые нуждаются в улучшении.
Отвечая на вопрос одного из подписчиков, он добавил, что у команды выявлена большая задолженность по оплате порноканалов. «Сан-Лоренсо» платил более чем за 20 ТВ-пакетов с материалами для взрослых.
TyC Sports сообщает, что новая администрация узнала об этом случайно и сразу расторгла контракты, но выплатить деньги придется в любом случае.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Матео Сагардоя
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