У «Сан-Лоренсо» большая задолженность по оплате порноканалов. Прежнее руководство подключило свыше 20 ТВ-пакетов для взрослых

«Сан-Лоренсо» столкнулся с финансовыми проблемами из-за порнографии.

Член совета директоров Матео Сагардой в твиттере поделился информацией об итогах первых десяти месяцев работы новой администрации. Он отметил, что у клуба высокие расходы по некоторым статьям, не связанным напрямую с футболом, а также описал направления, которые нуждаются в улучшении.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, он добавил, что у команды выявлена большая задолженность по оплате порноканалов. «Сан-Лоренсо» платил более чем за 20 ТВ-пакетов с материалами для взрослых.

TyC Sports сообщает , что новая администрация узнала об этом случайно и сразу расторгла контракты, но выплатить деньги придется в любом случае.