Хаманн о Роналду: «На Евро он ставил свои интересы выше интересов Португалии. У них невероятно талантливая команда, которая может побеждать и без него»

Дитмар Хаманн раскритиковал Криштиану Роналду за эгоизм.

Нападающий сборной Португалии активно выражал разочарование исходом матча с Шотландией в Лиге наций (0:0).

«Криштиану Роналду чувствует, что его карьера скоро подойдет к концу, и, вероятно, именно поэтому он так повел себя в матче против Шотландии. Его эго сделало его тем игроком, которым он является сегодня. Но мне не очень понравилось его поведение на Евро – он ставил свои интересы выше интересов Португалии.

Роналду забил несколько голов в Лиге наций, но делает ли он команду сильнее? Я не уверен, что это невероятно талантливая команда, которая могла бы выиграть эти матчи и без него. Роналду находится на том этапе своей карьеры, когда ему нужно начать уделять приоритетное внимание команде, а не самому себе. Я не уверен, насколько сильно тренер влияет на выбор состава, что является большой проблемой.

Я буду очень удивлен, если Криштиану Роналду преодолеет отметку в 1000 голов за карьеру, я не думаю, что он сможет играть так долго», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в интервью Flashscore.