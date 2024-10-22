Саттон о частых удалениях «Арсенала»: «Нужна дисциплина, чтобы бороться с «Сити» и «Ливерпулем». Троссард, Райс, Салиба – команда теряет очки из-за этого»

Крис Саттон предостерег «Арсенал» от частых удалений.

В 8-м туре АПЛ «канониры» на выезде уступили «Борнмуту» (0:2). Гости играли в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Вильяма Салиба.

«Я думаю, это должно беспокоить, если вы хотите считаться серьезными претендентами на борьбу с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем », особенно с учетом тех тонких граней, которые определяют победу или поражение в борьбе за титул.

Я считаю, что Микель Артета прав: все удаления в этом сезоне были разными, но они вели в счете против «Манчестер Сити», когда Леандро Троссард заработал глупое удаление, и они потеряли очки из-за этого. Они вели в счете против «Брайтона», когда [удалился] Деклан Райс – тогда спорили, была ли там вторая желтая, но в любом случае это было глупо, небрежно, и еще два очка были потеряны.

Мне было жаль Вильяма Салиба, я считаю, что это красная карточка, но она была связана с плохой передачей Троссарда. Думаю, там была честная попытка вернуть мяч, произошло столкновение, и, по моему мнению, это заслуженная красная, но очки были потеряны.

Допустит ли «Манчестер Сити » столько же ошибок? Им действительно нужно решить эту проблему и лучше контролировать дисциплину», – сказал бывший нападающий «Челси».