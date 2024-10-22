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  • Саттон о частых удалениях «Арсенала»: «Нужна дисциплина, чтобы бороться с «Сити» и «Ливерпулем». Троссард, Райс, Салиба – команда теряет очки из-за этого»
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Саттон о частых удалениях «Арсенала»: «Нужна дисциплина, чтобы бороться с «Сити» и «Ливерпулем». Троссард, Райс, Салиба – команда теряет очки из-за этого»

Крис Саттон предостерег «Арсенал» от частых удалений.

В 8-м туре АПЛ «канониры» на выезде уступили «Борнмуту» (0:2). Гости играли в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Вильяма Салиба.

«Я думаю, это должно беспокоить, если вы хотите считаться серьезными претендентами на борьбу с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», особенно с учетом тех тонких граней, которые определяют победу или поражение в борьбе за титул.

Я считаю, что Микель Артета прав: все удаления в этом сезоне были разными, но они вели в счете против «Манчестер Сити», когда Леандро Троссард заработал глупое удаление, и они потеряли очки из-за этого. Они вели в счете против «Брайтона», когда [удалился] Деклан Райс – тогда спорили, была ли там вторая желтая, но в любом случае это было глупо, небрежно, и еще два очка были потеряны.

Мне было жаль Вильяма Салиба, я считаю, что это красная карточка, но она была связана с плохой передачей Троссарда. Думаю, там была честная попытка вернуть мяч, произошло столкновение, и, по моему мнению, это заслуженная красная, но очки были потеряны.

Допустит ли «Манчестер Сити» столько же ошибок? Им действительно нужно решить эту проблему и лучше контролировать дисциплину», – сказал бывший нападающий «Челси».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
Крис Саттон
logoЛеандро Троссард
logoДеклан Райс
logoВильям Салиба
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