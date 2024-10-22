Мбаппе – Винисиусу в 1-м тайме матча с «Сельтой»: «Бей! Если будешь ждать, то не сможешь завершить атаку»

Килиан Мбаппе подсказывал Винисиусу Жуниору в матче с «Сельтой».

«Реал» одержал выездную победу (2:1) в субботнем матче 10-го тура Ла Лиги . Винисиус и Мбаппе стали авторами голов в составе мадридцев.

В трансляцию DAZN попали кадры общения между французом и бразильцем во время матча. Так, после нереализованного Винисиусом момента в начале матча Мбаппе посоветовал бразильскому вингеру не передерживать мяч перед ударом.

«Бей, тебе не нужно замедляться. Если ты будешь ждать, то не сможешь завершить атаку. Бей!» – сказал Килиан Винисиусу.

Перед выходом команд на 2-й тайм при счете 1:0 в пользу «Реала » Мбаппе вновь обратился к Винисиусу, чтобы подбодрить его: «Мы забьем второй гол, и все будет хорошо». На 66-й минуте матча бразилец забил победный гол мадридцев после передачи Луки Модрича.