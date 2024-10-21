Шахин о матче с «Реалом»: «Боруссия» хочет сыграть в свой футбол, одного характера недостаточно. Не стал бы сравнивать эту игру с финалом на «Уэмбли» – ситуация изменилась»
Завтра «Боруссия» сыграет с «Реалом» на выезде в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
– У «Боруссии» достаточно характера, чтобы атаковать на «Бернабеу»?
– Чтобы выстоять против «Реала», характера недостаточно. В конце концов, они действующие чемпионы, и завтра нам необходимо все, в том числе характер. Мы хотим, чтобы все работало в нашу пользу.
– Как остановить Мбаппе и Винисиуса?
– Мы будем играть как команда, чтобы сдержать не только этих двоих игроков, но и всех остальных.
У каждого тренера свои идеи. С «Реалом» мы хотим сыграть в свой футбол. Мы должны быть смелыми, мы хорошо начали турнир и хотим продолжать в том же духе.
– Можно ли сравнить этот матч с финалом на «Уэмбли»?
– Я бы не стал сравнивать. У нас есть воспоминания о финале, я помню тот матч. Но сейчас ситуация изменилась.
– Что вы думаете об Анчелотти?
– Что о нем можно сказать? Он победитель, его отношения с игроками, возможно, лучше, чем у кого-либо другого. Если я достигну половины того, что он сделал, то умру счастливым, – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
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