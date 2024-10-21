Шахин о матче с «Реалом»: «Боруссия» хочет сыграть в свой футбол, одного характера недостаточно. Не стал бы сравнивать эту игру с финалом на «Уэмбли» – ситуация изменилась»

Нури Шахин поделился ожиданиями от матча с «Реалом».

Завтра «Боруссия » сыграет с «Реалом» на выезде в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

– У «Боруссии» достаточно характера, чтобы атаковать на «Бернабеу»?

– Чтобы выстоять против «Реала », характера недостаточно. В конце концов, они действующие чемпионы, и завтра нам необходимо все, в том числе характер. Мы хотим, чтобы все работало в нашу пользу.

– Как остановить Мбаппе и Винисиуса?

– Мы будем играть как команда, чтобы сдержать не только этих двоих игроков, но и всех остальных.

У каждого тренера свои идеи. С «Реалом» мы хотим сыграть в свой футбол. Мы должны быть смелыми, мы хорошо начали турнир и хотим продолжать в том же духе.

– Можно ли сравнить этот матч с финалом на «Уэмбли»?

– Я бы не стал сравнивать. У нас есть воспоминания о финале, я помню тот матч. Но сейчас ситуация изменилась.

– Что вы думаете об Анчелотти?

– Что о нем можно сказать? Он победитель, его отношения с игроками, возможно, лучше, чем у кого-либо другого. Если я достигну половины того, что он сделал, то умру счастливым, – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».