«Атланта» Миранчука чудом в плей-офф! А как Алексею вообще живется в США?

Итоги первых месяцев.

Только что «Атланта Юнайтед» обыграла на выезде «Орландо Сити» и чудом заскочила в плей-офф МЛС.

😳 Даже несмотря на то, что Алексей Миранчук не забил пенальти – к тому моменту команда уже вела 2:1, так и закончили.

😬 На 90-й «Орландо» вроде бы сравнял, сорвал весь план и чуть не сделал Миранчука с запоротым пенальти антигероем – но гол отменил ВАР из-за игры рукой, и такие нужные 2:1 сохранились.

😵‍💫 Не менее важно, что в параллельных матчах проиграли и «ДС Юнайтед» (0:3 «Шарлотт» с пятого места), и «Филадельфия Юнион» (1:2 «Цинциннати» с третьего). Благодаря этим результатам «Атланта» разом перепрыгнула на три позиции и стала девятой.

Это проходка в раунд wild-сard – по сути, 1/16 финала между восьмой и девятой командой регулярного чемпионата в конференции. Так что теперь «Атланта» Миранчука сыграет с «Монреалем» за место в 1/8 финала. Если пройдут, попадут на «Интер Майами» – банда Лео Месси в ненужном турнирно матче сделала 6:2 из 0:2 после 40-й минуты, с хет-триком Месси за полчаса на поле и 2+2 Луиса Суареса.

Безумная развязка в МЛС! Миранчук прорвался в плей-офф, хотя чуть все не испортил – еще может сыграть против Месси

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Алексей Миранчук перешел в «Атланту» в конце июля, но уже показывает топ-уровень: стабильно играет по 90 минут, стал штатным пенальтистом (кхм), за девять матчей сделал 3+1. После победы над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1, Миранчук забил и отдал голевую) россиянин впервые попал в символическую сборную тура.

Судя по реакции американских СМИ, голешник Алексея в ворота «Интера Майами» – претендент на гол сезона в МЛС. Вот что сказал комментатор Apple TV в прямом эфире: «Вот это уровень! Вот, что вы получаете, когда платите 13 млн долларов за игрока. Алексей показывает, чего он стоит. Нужно чаще давать ему мяч! Позвольте Миранчуку вести игру «Атланты»! Позвольте ему влиять на игру так, как он умеет, и вы точно увидите результат. Можно сколько угодно говорить о его созданных моментах, статистике, но такой дебютный мяч в МЛС – настоящий взрыв».

А как Алексей Миранчук привыкает к жизни в США?

Гасперини разрешил Миранчуку тренироваться с командой, пока ему делали визу, а главный тренер «Атланты» прилетал в Бергамо, чтобы пообщаться

Сумма трансфера – 12 млн евро (одна из самых дорогих покупок в истории МЛС). По слухам, Миранчук зарабатывает в «Атланте» около 2,7 млн евро.

О том, как Алексей решился на трансфер, он рассказал в интервью Игорю Рабинеру:

«Приехал на предсезонку «Аталанты» – и сразу появилось это предложение. Вначале – издалека так. Признаюсь честно, сначала отнесся к нему не очень серьезно. Вроде провел неплохой сезон, впереди – Лига чемпионов, то есть внешне все было нормально. Но пообщался с руководителями итальянского клуба, и мы пришли к общему знаменателю, что надо соглашаться на переход. И «Аталанта» искала новых игроков – не то чтобы там меняли всю команду, но вектор в трансферах стал чуть другим. И сам я подумал, что в этом сезоне игрового времени у меня будет меньше. А уходить куда-то в аренду точно не хотел.

В Италии я провел четыре с половиной хороших года. Приобрел классный опыт. И подумал – а почему нет? Почему не принять это решение? Почему не посмотреть новую страну, лигу, узнать новых людей, культуру? Я открытый к этому человек, а жизнь в футболе не такая длинная. Надеюсь, у меня здесь будет много положительных эмоций.

Как попрощались с Гасперини? Очень хорошо. Процесс получения американской визы занял три-четыре недели, и «Аталанта» позволила мне это время тренироваться с командой. Сам Гасперини сказал: «Алекс, работай с нами столько, сколько тебе надо! Чувствуй себя спокойно, приходи и тренируйся, когда хочешь». Дал полную свободу. Так что мой бывший клуб я очень ценю и уважаю. Спасибо этим людям большое, у меня очень теплые эмоции и ощущения по отношению к ним. Хорошо пообщались и попрощались. Не скажу, что мы сейчас в контакте, но за клубом слежу, с игроками остались хорошие отношения».

Миранчук также удивился, что исполняющий обязанности главного тренера «Атланты» Роб Валентино прилетел к нему прямо в Италию: «Удивился, когда узнал, что Роб в Бергамо. Он пересек океан, это значило многое для меня. У нас получился хороший разговор, он рассказал мне про лигу, про клуб. Познакомил меня со всем».

В клубе помогли адаптироваться грузин Саба Лобжанидзе и поляк Бартош Слиш: «Саба был первым, к кому я подошел. Пришел на командный завтрак, все там уже были, и я подсел к нему. Сразу начали разговаривать. И с Бартошом Слишем тоже хорошо общаемся. В целом американский менталитет таков, что все открытые, всегда спрашивают, как дела и чем помочь. В адаптации в команде не было никаких проблем, сразу, с первого дня, ко мне все хорошо отнеслись. Помогают по любым моментам! С Сабой и Бартошем отношения самые близкие».

Искусственные поля – не проблема для Миранчука. Он понимает, что на тех же стадионах регулярно проводят матчи НФЛ, и за натуральным газоном было бы невозможно постоянно ухаживать.

На ютуб-канале «Свободный Стиль» Миранчук поделился, как сильно поменялся его распорядок дня: «В Италии как обстоял мой день. В 12:30 заезд на базу, обед обязательный. Потом отдых. 15:45 – теория. Если не было, то в 16 часов зал, плюс тренировка. Я возвращался домой в 18:30-19:00.

Здесь тренировка у меня в 10:00. Обед в 12 – и все. Где-то в 12:30–13:00 я дома. Перед игрой заездов [на базу] никаких нет. Приезжаешь за три часа до игры, кушаешь, готовишься – все супер.

Мы вот были в Лос-Анджелесе, приехали за пару дней до игры, я с ребятами выходил пить кофе, прогуляться по пляжу, в ресторан. Я спросил: «Это нормально? Мы точно можем так делать?» Потому что я очень удивлялся. А они на меня смотрят с огромными глазами: «Да. А почему не можем?»

Первый скандал, связанный с Миранчуком, возник из-за пресс-службы клуба. В соцсетях «Атланты» всегда публиковали стартовый состав команды, добавляя флаги стран игроков рядом с фамилией. Но перед дебютом Алексея триколора России не оказалось. Поднялся шум в соцсетях, и спустя несколько матчей «Атланта» вообще перестала рисовать флаги рядом с фамилиями. Инсайдер Иван Карпов объяснял, что это сделали после жалобы Миранчука и его юриста. А в клубе ответили, что просто изменили дизайн.

«Когда он работает с мячом, мне в голову приходит слово «филигранно», – восхищался Миранчуком легендарный 40-летний капитан «Атланты» Брэд Гузан. – Он так плавно двигается, получая мяч, который словно приклеивается к его ноге. Мы часто появляемся в финальной трети поля, имеем моменты в опасных зонах, но нам просто нужен последний удар, последний пас, и я думаю, что у Алексея есть необходимый уровень для того, что помочь нам в этих аспектах».

Несмотря на то, что Миранчук уже стал одним из лидеров «Атланты», россиянин рискует остаться без футбола до весны: команды, которые не выходят в плей-офф, заканчивают сезон досрочно. В регулярном чемпионате остался один тур – «Атланте» нужно побеждать и надеяться, что конкуренты потеряют очки.

Большие чаевые, жирная еда, дорогая доставка – первые впечатления Миранчука об Америке

«Я же никогда раньше не был в Америке даже как турист, поэтому мне не с чем сравнивать, – рассказывал Миранчук. – Мне кажется, что очень зеленый город, и это меня приятно удивило. Здесь все по-другому. Хотя перемещаешься на машине так же, как в Москве, и население Атланты вместе с пригородами – по-моему, восемь миллионов. Торговые центры, рестораны – все есть. После маленького уютного Бергамо приходится заново привыкать к мегаполису».

Миранчук три недели жил в отеле. Говорил, что в США сдают жилье полностью пустым, поэтому весь сентябрь они с женой занимались покупкой мебели и полноценным переездом. А жена Миранчука уже пожаловалась на американский сервис в соцсетях: «В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Все услуги стоили 550 долларов. Сначала я всю голову Леше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей, стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще. Так потом они просто не приехали, и теперь будут 5 октября... Итого за 50 000 рублей (без стоимости теликов) вы получаете суперсервис, где товар везут почти две недели. Магазин, кстати, в 10 минутах, но у нас пока нет машины самим забрать. В Италии сами устанавливали за 0 евро».

Еще она поделилась, что у пары возникли проблемы с вещами – их не могут доставить из Италии из-за забастовок в портах США: «Живем месяц с двумя чемоданами... Вещи где и когда будут – пока не ясно».

Россиянин заметил, что в местных кафе и ресторанах очень много жирной еды с разными соусами. И удивился, когда в первые дни на завтрак ему принесли огромную порцию омлета и «ведро капучино».

«Оценил здешние налоги, – рассказывал Алексей Миранчук. – Еще понял, что если чаевые 15-20 процентов в ресторане не оставишь, то на тебя могут посмотреть косо. Вот к этому надо привыкать. Обо всем этом я не знал, мне сказали, когда я уже приехал.

Чему еще удивился – на улице, например, тридцать градусов жары, заходишь в торговый центр – а там шестнадцать! У меня лимфоузлы аж воспалились. Или воду попросишь обычную в ресторане – туда столько льда напихают! Ко всему надо адаптироваться».

Почему в США чаевые такие большие и обязательные

Миранчук планирует съездить на Гранд Каньон и сходить на рэп-концерт. Он радовался как ребенок, когда рэпер Offset держал его футболку

Миранчук уже на первой пресс-конференции в «Атланте» получил респекты от фанатов: «Почему «Атланта Юнайтед»? Потому что я люблю хип-хоп! Шучу, просто хотел начать с чего-то смешного, расслабиться немного».

Позже россиянин сказал, каких рэперов слушает: Future, Lil Baby, Gunna, Young Thug, Offset.

Один из них, Offset, был на домашней игре «Атланты» против «Интера Майами». Именно в этом матче Миранчук забил дебютный гол в МЛС, и клуб подарил рэперу футболку россиянина в качестве подарка. Offset, у которого больше 25 млн подписчиков в соцсетях, даже сфоткался с ней.

Реакция Миранчука – бесценна: «Я даже не знал, что он на игре. Потом прихожу в раздевалку, и мне парень из команды, который не играл из-за травмы, говорит, что сидел рядом с Offset. Я говорю: «Ты шутишь». Потом я листаю фотки и вижу: реально Offset на трибунах. Думаю: «Не может быть!» Но это я ещё не знал, что он футболку мою держит. Я просто узнал, что он на игре.

Потом моя жена говорит: «Ты вообще эту фотку видел?» А я не знаю, как я ее не увидел. Когда увидел, думаю: «Не может быть!» Я реально был рад как ребенок. Честно, я давно такого не помню, чтобы так сильно радовался. Для меня это было пипец как приятно».

Алексей признавался, что очень хочет сходить на рэп-концерт в Атланте: «Тут ведь штат такой, что много рэп-исполнителей – именно отсюда. Причем я их действительно слушаю. И очень хочу здесь сходить на концерты, увидеть этих рэперов вживую. Никогда не был на рэп-концертах. Это, конечно, классно, что я сюда попал!»

Еще в Атланте есть команды других видов спорта, которые выступают в топовых лигах. Миранчук говорил, что все посетит: «Еще обязательно схожу и на американский футбол, и на бейсбольных «Брэйвз», и на баскетбольных «Хокс». Город очень спортивный, хочу посмотреть все эти игры своими глазами!»

Из глобальных планов на отпуск – Нью-Йорк и Гранд Каньон: «Я бы хотел побывать на Гранд Каньоне, в Нью-Йорке тоже. Мы поедем туда, чтобы поближе посмотреть страну. Так как я ее толком не знаю. Она большая, мне кажется, там очень много интересных мест. Поэтому в отпуске попробую попутешествовать».

Поездки пока откладываются, потому что будет плей-офф!

Как Атланта стала рэп-столицей США. Вселенная трэпа, кранка и жестких текстов

Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox