Де Врей про 0:1 от Германии: «Нидерланды провели второй тайм немного лучше. Обидно, что пропустили с углового» 

Стефан де Врей оценил поражение сборной Нидерландов от Германии (0:1) в Лиге наций.

«Мы разочарованы. Особенно первым таймом, когда наша игра была далека от идеала. Они давили, а мы с трудом справлялись с давлением и никак не могли удержать мяч. Повезло, что до перерыва не пропустили.

Второй тайм провели немного лучше: больше контролировали мяч, находили неплохие варианты для атак, пусть даже создали не так много моментов. Все равно обидно, что пропустили с углового», – сказал капитан сборной Нидерландов .